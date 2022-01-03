МВД РФ: лицам без гражданства выдали почти 600 временных удостоверений личности

Москва, 3 января. Почти 600 временных удостоверений личности лицам без гражданства было выдано в России. Соответствующий закон вступил в силу в стране с августа 2021 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, в отношении 693 лиц без гражданства территориальными органами МВД России приняты решения о выдаче им временных удостоверений личности лица без гражданства.

В ведомстве также добавили, что на первое декабря 2021 года было принято еще 750 заявлений на подобный документ. Лидерами по подаче заявлений стали Московская область и Краснодарский край.

В настоящее время на территории страны находятся около 4,5 тыс. человек, правовой статус которых не урегулирован согласно законодательству. Все они могут получить временное удостоверение лица без гражданства.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил, что Россию ждет увеличение потока мигрантов в 2022 году из-за изменений в экономической ситуации в странах СНГ.