Российские вина могут подорожать на 10-25% в 2021 году

Москва, 3 января. С нового года акциз на крепкую алкогольную продукцию повышается на 4,60 рубля. Из-за этого цены на российские вина могут вырасти на 10-25%, на импортную винную продукцию на 15-30%.

При этом опрос выявил, что именно от вина россияне не готовы отказаться, даже если оно сильно подорожает. Опрошенные чаще всего называли вино (40% потребителей не откажутся, если цены поднимутся на 15%, 31% — если в два раза), пиво (37% и 30% соответственно), шампанское (28% и 21%), водку (26% и 19%) и коньяк (22% и 13%), передают «Известия».

Таких изменений не следует ожидать сразу после Нового года. Наоборот, для того чтобы обеспечить денежный поток в период низких продаж января-февраля, цена продукции на полке не будет расти, предположил заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Мильстрим — Черноморские вина» Дмитрий Винничук. Однако спустя месяц или полтора цены неизбежно поползут вверх, заключил он.

Недавно ученый РАН опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, напротив, лучше отдавать предпочтение белому вину, потому что оно быстрее выводится из организма.