Елочные игрушки и новогодние украшения могут стать причиной болезни питомца

Москва, 3 января. Во время новогодних праздников в России возрастает нагрузка на ветеринарные клиники. Причин для обращений множество — начиная от израненных лап и заканчивая оторванными челюстями, заявила врач-ветеринар Татьяна Дарда.

Если дома живет домашнее животное, то лучше не украшать елку бьющимися игрушками — осколки могут поранить кошке или собаке подушечки лап. Следует остерегаться и дождика, который питомец может ненароком проглотить, что может привести к повреждению кишечника, перитониту и смерти, заявила специалист в беседе с «Известиями».

В это время нужно очень осторожно гулять с любимцем на улице. В случае, если собака увидит лежащую на снегу петарду, она может схватить ее и получить увечья — вплоть до оторванной челюсти.

Также многие животные испытывают сильный стресс из-за шума и у них может начаться идиопатический цистит — непроизвольное мочеиспускание в абсолютно непредназначенном для этого месте. В этом случае лучше пойти в клинику — ветеринар пропишет успокоительные и систематические препараты, которые снимут спазмы, боль и воспаление, посоветовала эксперт.

В мэрии Якутска сформирован оперативный штаб, который будет управлять мероприятиями по отлову бродячих псов. Оперштаб и 15 бригад общей численностью почти в 200 человек создали после смерти горожанки при нападения стаи собак.