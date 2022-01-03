Минпросвещения не собирается убирать из программы школьные предметы

Москва, 3 января. Переход на новый ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Материалы ЕГЭ, который в 2022 году пройдет в соответствии с новым ФГОС, не стали труднее для освоения и не изменились, подчеркнул глава ведомства.

«Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин», — пояснил министр в беседе с «Известиями».

Большая практикоориентированность заданий, которая возникла двумя годами ранее в государственной итоговой аттестации для учащихся 9-х классов, демонстрирует, что школьникам по силам вытянуть такие нагрузки и решать задачи.

Также Кравцов рассказал, какие меры по созданию идеальной школы предпринимает министерство. В 2022 году соответствующие рекомендации планируется уже отправить в регионы.