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Минпросвещения не собирается убирать из программы школьные предметы

  /   Обновлено: 03 января 2022 08:34
Общество
Минпросвещения не собирается убирать из программы школьные предметы
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 3 января. Переход на новый ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Материалы ЕГЭ, который в 2022 году пройдет в соответствии с новым ФГОС, не стали труднее для освоения и не изменились, подчеркнул глава ведомства.

«Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин», — пояснил министр в беседе с «Известиями».

Большая практикоориентированность заданий, которая возникла двумя годами ранее в государственной итоговой аттестации для учащихся 9-х классов, демонстрирует, что школьникам по силам вытянуть такие нагрузки и решать задачи.

Также Кравцов рассказал, какие меры по созданию идеальной школы предпринимает министерство. В 2022 году соответствующие рекомендации планируется уже отправить в регионы.

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