Пенсионерам и медработникам в Израиле будут вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19

Иерусалим, 3 января. Гендиректор минздрава Израиля утвердил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса пожилым людям старше 60 лет и медработникам. Об этом сообщили в ведомстве государства.

Подобное решение посоветовала принять экспертная комиссия минздрава по противодействию пандемии. Согласно ее рекомендациям, дополнительную дозу должны получать пенсионеры, медперсонал и лица с иммунодефицитом.

«Решение было принято с учетом роста заболеваемости. Четвертую дозу вакцины смогут получить указанные лица при условии, что прошло четыре месяца с даты получения третьего укола», — сообщили в министерстве.

Население Израиля вакцинируют препаратом американской фирмы Pfizer. Соответствующая кампания проходит в государстве уже год. При этом введение третьей дозы вакцины было принято в июле 2021 года. К настоящему времени одним компонентом препарата привиты 6,5 миллиона израильтян.

Ранее специалисты американского CDC призвали воздержаться от использования препарата от коронавируса Johnson & Johnson. Связано такое решение из-за осложнений с тромбами.