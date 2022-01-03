ТАСС: учения ядерных сил России могут провести в начале 2022 года

Москва, 3 января. Стратегические командно-штабные учения «Гром» запланированы на начало текущего года. Предполагается, что в маневрах задействуют всю ядерную триаду, об этом сообщил источник, близкий к Минобороны РФ.

Ранее аналогичной информацией о проведении учений в этом году делился и глава ведомства Сергей Шойгу. Однако у ТАСС пока нет официального подтверждения информации.

Учения, в ходе которых испытывают подводный ракетоносец Северного флота, выпускающий межконтинентальную баллистическую ядерную ракету на полигоне, проводят каждый год. Учебно-боевой выстрел также выполняет и атомной субмариной Тихоокеанского флота на севере страны. Напомним, ядерная триада выступает важным гарантом безопасности во всем мире.

Военнослужащие Восточного военного округа ранее начали поэтапную подготовку к стратегическим учениям «Восток», которые пройдут в 2022 году. Запланированы более девяти тысяч мероприятий боевой подготовки.