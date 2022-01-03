Аналитик Кохан призвал страны Запада вместо холодной войны начать диалог с Россией

Будапешт, 3 января. Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой. Такую позицию венгерский аналитик Матьяш Кохан выразил в своей статье для издания Ungarn Heute.

По словам автора публикации, желание западных стран одновременно противостоять России и Китаю абсурдно. В то же время Кохан акцентировал внимание на том, что президент Владимир Путин создает государство европейского образца.

«Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — отметил Кохан, имея в виду Владивосток.

Венгерский эксперт призвал западных лидеров уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, а не продолжать «вести холодную войну на два фронта».

Украинцы поголовно проявили живой интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина, заявил ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.