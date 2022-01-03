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Дороги закрыли из-за метели и ограниченной видимости на юге Сахалина

Общество
Дороги закрыли из-за метели и ограниченной видимости на юге Сахалина
sakhalin.gov.ru

Южно-Сахалинск, 3 января. Автодороги в Невельском районе Сахалинской области закрыли из-за метели, подготовлены стационарные пункты временного размещения и подвижные пункты обогрева, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Дороги закрыты с 08:00 (00:00 по московскому времени) понедельника, 3 января, до улучшения погодных условий, отметили и в пресс-службе областного главка МЧС.

«В связи с ограниченной видимостью, метелью и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций с 08:00 3 января закрыто движение для всех видов автотранспортных средств, за исключением высоко проходимой техники и дежурных служб для проведения аварийно-восстановительных работ, на трех участках автодорог: Невельск — Томари — Аэропорт Шахтерск, Невельск — Шебунино и Невельск — Огоньки», — сообщили в МЧС.

В целях безопасности на закрытых участках задействованы посты ГИБДД. Четыре стационарных пункта временного размещения и три подвижных пункта обогрева находятся в готовности к применению. Спасатели советуют водителям воздержаться от поездок в данном направлении и планировать маршрут заранее с учетом погодных условий.

Ранее из-за приближающегося к острову циклона под угрозой закрытия оказалась паромная переправа Ванино — Холмск, которая соединяет Сахалин с материковой частью России.

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