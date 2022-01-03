Инфекционист Вознесенский предрек новую волну COVID-19 из-за «Омикрона»

Москва, 3 января. Уровень заболеваемости коронавирусом в России может вырасти в январе из-за штамма «Омикрон», но тяжелых случаев будет меньше. Такой прогноз сделал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В интервью РИА Новости инфекционист отметил, что подъем заболеваемости вероятен, если «Омикрон» будет развиваться в России так же, как в ЮАР или в Англии.

«Но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах», заявил Вознесенский.

По словам эксперта, вариант «Дельта» вызывал больше летальных случаев, чем «Омикрон». Есть высокая вероятность, что подъем заболеваемости будет, но без большого наплыва госпитализаций.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» очень сильно отличаются друг от друга, поэтому появление коллективного иммунитета невозможно.