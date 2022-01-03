Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 07:51
07:38
Общество
Психиатр Петелин: зависимость от соцсетей могут признать болезнью
07:32
Общество
Беглов заявил о недостаточном уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в Петербурге
07:27
Общество
Инфекционист Вознесенский предрек новую волну COVID-19 из-за «Омикрона»
07:25
Общество
Депутат Хамзаев предложил обязать производителей клеить «страшные картинки» на алкоголь
06:52
Политика
Депутат Рады Кива: все украинцы посмотрели новогоднее обращение Путина
06:35
Общество
Профессор Абанкина спрогнозировала сдачу ЕГЭ на компьютерах с 2024 года
06:23
Экономика
Минприроды сообщило о нескончаемых запасах полезных ископаемых в России
06:12
Общество
Академик РАН Бокерия посоветовал ставить цели в жизни для долголетия
06:00
Шоу-бизнес
Роль Цезаря — то, что надо: Понасенков о своем участии в ургантовском «CIAO, 2021!»
05:48
Общество
Минпросвещения составит рекомендации по созданию идеальной школы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Хамзаев предложил обязать производителей клеить «страшные картинки» на алкоголь

Общество
Депутат Хамзаев предложил обязать производителей клеить «страшные картинки» на алкоголь
 /  Борис Гришин

Москва, 3 января. Компании, занимающиеся производством и распространением алкогольной продукции, должны клеить на свои товары «страшные картинки» по аналогии с сигаретами. С таким предложением выступил депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Подобное решение поможет защитить граждан страны, что является основной целью любого государства, считает парламентарий. Кроме того, отметил он, на алкоголе должно в обязательном порядке указывается и то, что подобная продукция убивает вне зависимости от принятого количества. Об этом он рассказал РИА Новости.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», — заявил Хамзаев.

Команда депутата уже разработала соответствующие иллюстрации. Минздрав России заявил, что рассмотрит соответствующее предложение.

Ранее Хамзаев рассказал о рейтинге самых трезвых регионов России. Согласно ему, первое место заняла Ингушетия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Хамзаев предложил обязать производителей клеить «страшные картинки» на алкоголь
алкоголь сигареты трезвая россия хамзаев страшные картинки
Комментировать