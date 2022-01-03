Депутат Хамзаев предложил обязать производителей клеить «страшные картинки» на алкоголь

Москва, 3 января. Компании, занимающиеся производством и распространением алкогольной продукции, должны клеить на свои товары «страшные картинки» по аналогии с сигаретами. С таким предложением выступил депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Подобное решение поможет защитить граждан страны, что является основной целью любого государства, считает парламентарий. Кроме того, отметил он, на алкоголе должно в обязательном порядке указывается и то, что подобная продукция убивает вне зависимости от принятого количества. Об этом он рассказал РИА Новости.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», — заявил Хамзаев.

Команда депутата уже разработала соответствующие иллюстрации. Минздрав России заявил, что рассмотрит соответствующее предложение.

Ранее Хамзаев рассказал о рейтинге самых трезвых регионов России. Согласно ему, первое место заняла Ингушетия.