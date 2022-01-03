Депутат Рады Кива: все украинцы посмотрели новогоднее обращение Путина

Киев, 3 января. Украинцы поголовно проявили живой интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о стремительно растущей популярности Путина на Украине. Его выступление посмотрели все, сообщил политик в своем Telegram.

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения!» — заключил депутат Рады.

В этом году российский президент отпразднует большой юбилей 7 октября главе государства исполнится 70 лет. Украинцы, по мнению Кивы, проявят к этому событию повышенное внимание.

Недавно парламентарий публично поддержал идею «славянского союза» России и Украины. По его мнению, несмотря на давление Запада, эта мысль является очень органичной.