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Депутат Рады Кива: все украинцы посмотрели новогоднее обращение Путина

Политика
Депутат Рады Кива: все украинцы посмотрели новогоднее обращение Путина
facebook.com  /  @kivailya

Киев, 3 января. Украинцы поголовно проявили живой интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о стремительно растущей популярности Путина на Украине. Его выступление посмотрели все, сообщил политик в своем Telegram.

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения!» — заключил депутат Рады.

В этом году российский президент отпразднует большой юбилей 7 октября главе государства исполнится 70 лет. Украинцы, по мнению Кивы, проявят к этому событию повышенное внимание.

Недавно парламентарий публично поддержал идею «славянского союза» России и Украины. По его мнению, несмотря на давление Запада, эта мысль является очень органичной.

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Владимир Путин новый год поздравление
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