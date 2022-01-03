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Профессор Абанкина спрогнозировала сдачу ЕГЭ на компьютерах с 2024 года

Общество
Профессор Абанкина спрогнозировала сдачу ЕГЭ на компьютерах с 2024 года
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 3 января. Сдача ЕГЭ через два-три года вполне может осуществляться с помощью компьютеров. В первую очередь это затронет естественно-научные предметы, предположила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

В этой сфере уже ведется активная работа, сообщила она. В частности, развиваются соответствующие порталы и внедряются новые платформы. Кроме того, вузы осуществляют свой вклад в прокторинг — онлайн-контроль за сдачей экзаменов. Об этом передает ТАСС.

«Я думаю, что в 2024 году на компьютеры [переведут] математику. Может быть, естественные науки где-то вот в 2024-2025 годах переведут, а там уже будут браться за гуманитарные предметы», — отметила Абанкина.

Уже в 2021 году впервые провели экзамен по информатике с применением компьютеров. Как сообщал Рособрнадзор, существенных сбоев на протяжении всего процесса не наблюдалось. Глава ведомства Анзор Музаев также ранее отмечал, что естественнонаучные предметы перевести на компьютеры можно, однако с гуманитарными существуют свои трудности.

Важным этапом в переводе процесса сдачи ЕГЭ на компьютеры является обеспечение школ высокоскоростным интернетом. Минпросвещения уже реализовало данный пункт.

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