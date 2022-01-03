Минприроды сообщило о нескончаемых запасах полезных ископаемых в России

Москва, 3 января. Запасы полезных ископаемых в России никогда не кончатся, дефицит ресурсов стране не грозит, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти, газа, меди, серебра и золота, сообщил в интервью газете «Известия» глава Минприроды. Наибольший потенциал с точки зрения выявления новых крупных месторождений в стране имеют Арктика, Сибирь и Дальний Восток, подчеркнул Козлов.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — подчеркнул Козлов.

Ранее в Росгеологии подсчитали, что за последние 25 лет в России новых месторождений полезных ископаемых открыто в 10 раз меньше, сообщает «Ямал-Медиа». По данным геологоразведки, газа в РФ осталось на 70 лет, нефти хватит на 30 лет, алмазов и цинка — на 20 лет, уточняет издание.