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Академик РАН Бокерия посоветовал ставить цели в жизни для долголетия

Общество
Академик РАН Бокерия посоветовал ставить цели в жизни для долголетия
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва, 3 января. Любимое дело, цель в жизни и добрый взгляд на мир могут помочь дожить до ста лет, считает академик РАН Лео Бокерия.

Кроме того, надо много двигаться и не сидеть на месте, поделился ученый с журналистами РИА Новости. Важно также вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от алкоголя.

«Надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей», — сказал специалист.

Нельзя забывать и про здоровье. Любое количество алкоголя повреждает слизистую желудка, а она напрямую связана с нервной деятельностью. Нервная система оказывает огромное влияние на продолжительность жизни, подчеркнул Бокерия.

Голливудская актриса Бетти Уайт 17 января отметит свое столетие. Она рассказала о своих привычках, которые помогли ей сохранить здоровье и ясный рассудок — одной из них является оптимизм.

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долголетие оптимизм цель
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