Минпросвещения составит рекомендации по созданию идеальной школы

Москва, 3 января. Один из ключевых проектов Минпросвещения 2022 года — рекомендации по построению идеальной школы, в частности, разработка программ, по которым должны обучать педагоги, рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Помимо этого, ведомство разрабатывает новые рекомендации по оплате труда, формированию штатного расписания, «белого интернета» и организации родительских собраний, добавил глава министерства в беседе с «Известиями».

Уже в этом году они будут отправлены в российские регионы. По словам министра, перед созданием идеальной школы и ожиданием конкретных результатов важно определить системные ориентиры.

Минпросвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ, а также продлевать зимние каникулы по всей России из-за эпидемиологической обстановки, также сообщил Кравцов. Обстановка с коронавирусом в каждом субъекте разная, поэтому власти сами определяют необходимость ограничений.