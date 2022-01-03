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Минпросвещения составит рекомендации по созданию идеальной школы

Общество
Минпросвещения составит рекомендации по созданию идеальной школы
pxfuel.com

Москва, 3 января. Один из ключевых проектов Минпросвещения 2022 года — рекомендации по построению идеальной школы, в частности, разработка программ, по которым должны обучать педагоги, рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Помимо этого, ведомство разрабатывает новые рекомендации по оплате труда, формированию штатного расписания, «белого интернета» и организации родительских собраний, добавил глава министерства в беседе с «Известиями».

Уже в этом году они будут отправлены в российские регионы. По словам министра, перед созданием идеальной школы и ожиданием конкретных результатов важно определить системные ориентиры.

Минпросвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ, а также продлевать зимние каникулы по всей России из-за эпидемиологической обстановки, также сообщил Кравцов. Обстановка с коронавирусом в каждом субъекте разная, поэтому власти сами определяют необходимость ограничений.

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