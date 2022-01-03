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Размер индексации пенсий неработающим пенсионерам составил 5,9% с 1 января

Экономика
Размер индексации пенсий неработающим пенсионерам составил 5,9% с 1 января
pixabay.com

Москва, 3 января. Размер индексации пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составил 5,9% с 1 января текущего года. Соответственно увеличится стоимость 1 ИПК для расчета страховой пенсии до 104,69 рублей, а фиксированная выплата составит 6 401 рублей.

В связи с этим среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей. А с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 7,7%, таким образом размер социальной пенсии по старости составит 6 242 рублей, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с «Прайм».

После перерасчета летом 2022 года с учетом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рублей в зависимости от размера получаемой зарплаты. Также с 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготных категорий россиян, заключила специалист.

Недавно число желающих осваивать новую профессию и работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно 2019 года. Более четверти респондентов на пенсии хотят попробовать себя в новой сфере деятельности.

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