Экономист Ермолаев перечислил риски рублевых активов в 2022 году

Москва, 3 января. Рубль в наступившем году может ослабить дешевеющая нефть, а в случае усиления геополитического напряжения доллар еще больше укрепится, спрогнозировал доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Федрезерв может внезапно, рано и стремительно начать ужесточение политики. Этот процесс укрепит доллар выше ожиданий, а нефть упадет в цене из-за замедления экономического роста в США и мире, добавил специалист в беседе с «Прайм». Однако риск, что прилетят такие непредвиденные «черные лебеди», очень низок.

В этом случае по словам экономиста, инвестиции в российские финансовые активы с низким риском ожидаемо будут гораздо выгоднее, чем в подобные активы в странах с резервными валютами.

Согласно прогнозам по ожидаемой доходности с Trading Economics, долларовое вложение принесет минус 1,72%, то есть на 5,22 процентных пункта меньше, чем в России. То есть с инвестируемой суммы, скажем, в 10 тысяч долларов в России можно было бы получить на 522 доллара больше прибыли за год, пояснил эксперт.

Необходимо добиться признания правил создаваемого в России климатического рынка в международных организациях. Об этом ранее заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.