Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 06:19
06:12
Общество
Академик РАН Бокерия посоветовал ставить цели в жизни для долголетия
06:00
Шоу-бизнес
Роль Цезаря — то, что надо: Понасенков о своем участии в ургантовском «CIAO, 2021!»
05:48
Общество
Минпросвещения составит рекомендации по созданию идеальной школы
05:24
Экономика
Размер индексации пенсий неработающим пенсионерам составил 5,9% с 1 января
05:23
Общество
Сексолог Кульгавчук предостерег от частого употребления афродизиаков
05:19
Общество
Эпидемиолог Горелов: у детей возможны опасные осложнения после COVID-19
04:58
Экономика
Экономист Ермолаев перечислил риски рублевых активов в 2022 году
04:24
Общество
Врач Исанбаев предостерег от употребления пиццы вместе с газировкой
04:04
Общество
Глава Минобороны США заразился коронавирусом
04:00
Общество
Действия правительства и обильные осадки помогли Крыму решить водную проблему
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Ермолаев перечислил риски рублевых активов в 2022 году

Экономика
Экономист Ермолаев перечислил риски рублевых активов в 2022 году
pixabay.com

Москва, 3 января. Рубль в наступившем году может ослабить дешевеющая нефть, а в случае усиления геополитического напряжения доллар еще больше укрепится, спрогнозировал доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Федрезерв может внезапно, рано и стремительно начать ужесточение политики. Этот процесс укрепит доллар выше ожиданий, а нефть упадет в цене из-за замедления экономического роста в США и мире, добавил специалист в беседе с «Прайм». Однако риск, что прилетят такие непредвиденные «черные лебеди», очень низок.

В этом случае по словам экономиста, инвестиции в российские финансовые активы с низким риском ожидаемо будут гораздо выгоднее, чем в подобные активы в странах с резервными валютами.

Согласно прогнозам по ожидаемой доходности с Trading Economics, долларовое вложение принесет минус 1,72%, то есть на 5,22 процентных пункта меньше, чем в России. То есть с инвестируемой суммы, скажем, в 10 тысяч долларов в России можно было бы получить на 522 доллара больше прибыли за год, пояснил эксперт.

Необходимо добиться признания правил создаваемого в России климатического рынка в международных организациях. Об этом ранее заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Ермолаев перечислил риски рублевых активов в 2022 году
рубль активы экономист
Комментировать