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Глава Минобороны США заразился коронавирусом

Общество
Глава Минобороны США заразился коронавирусом
wikipedia.org  /  Flickr / U.S. Secretary of Defense / Общественное достояние

Вашингтон, 3 января. ПЦР-тест министра обороны США Ллойда Остина на коронавирус дал положительный результат, сообщил Пентагон.

Остин обнаружил у себя симптомы COVID-19 будучи дома, в отпуске, говорится в опубликованном на сайте американского военного ведомства заявлении министра.

«Сегодня утром я дал положительный результат на COVID-19. Я попросил пройти тест сегодня после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», — заявил Остин.

Глава Пентагона отметил, что у него наблюдаются легкие симптомы заболевания. Остин следует указаниям врача и планирует провести следующие пять дней на карантине у себя дома.

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