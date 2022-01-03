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Цены на услуги ремонтных бригад в России могут вырасти на 20%

Общество
Цены на услуги ремонтных бригад в России могут вырасти на 20%
pixabay.com/PD

Москва, 3 января. Несколько факторов повлияют на рост цен услуг ремонтных бригад в России в 2022 году. Эксперты считают, что речь идет о подорожании на 20%.

Стройматериалы росли в цене в России в течение всего 2021 года. Поставщики убеждены, что уже в начале 2022 года строительные и черновые материалы подорожают на 10%, сантехника — на 7%. Коснется увеличение стоимости также обоев, плитки и мебели, передает РИА Новости.

Услуги ремонтных бригад вырастут в цене в среднем на 20%. Этому способствуют высокий спрос и дефицит рабочей силы. Самый большой всплеск стоимости прогнозируется на апрель-май этого года, так как будет набирать обороты загородное строительство, заключили эксперты.

Цены на путешествия по РФ в 2022 году должны вырасти примерно на 10%. Такой прогноз ранее озвучил глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

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