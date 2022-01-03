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Прокуратура выясняет причины отравления угарным газом пассажиров маршрутки в Магадане

Происшествия
Прокуратура выясняет причины отравления угарным газом пассажиров маршрутки в Магадане
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Магадан, 3 января. Прокуратура Магаданской области начала проверку по факту отравления угарным газом пассажиров маршрутного такси, говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, в микроавтобусе, который следовал из поселка Усть-Омчуг в Магадан, скопился угарный газ. В транспортном средстве в это время находились 10 человек.

«По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, от госпитализации граждане отказались», — отметили в прокуратуре Магадана.

Ведомство выясняет обстоятельства происшествия. Областная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что десять пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро детей, попали в больницу после отравления угарным газом. Инцидент произошел накануне утром.

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