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Минпросвещения не будет вводить электронные сертификаты в российских школах

Общество
Минпросвещения не будет вводить электронные сертификаты в российских школах
Пресс-служба Минобразования Крыма

Москва, 3 января. Вводить систему электронных сертификатов для посещения школ в России не планируется. Соответствующее заявление сделал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что обстановка с заболеваемостью COVID-19 в российских регионах разная. В соответствии с ней субъекты страны должны самостоятельно принимать решения о вводе ограничений. Однако Минпросвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ, а также продлевать зимние каникулы по всей России, сообщил Кравцов «Известиям».

«Образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем. Не планируется и продление зимних каникул», — рассказал глава Минпросвещения.

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что пандемию коронавируса возможно остановить к маю этого года. По его словам, для этого гражданам необходимо выполнять противоэпидемические требования и проходить вакцинацию.

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