МВД: паспорт нужно заменить при наличии в нем непредусмотренных законом сведений

Москва, 3 января. Паспорт становится недействительным в случае нарушения элементов защиты документа, при наличии повреждений, а также непредусмотренных законом надписей и отметок, заявил начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.

Главный документ гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность, могут признать недействительным в случае износа, передает «Вечерняя Москва» слова правоохранителя.

«Можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок», — пояснил Сергиенко.

Имеются в виду случаи, когда информацию или какой-то участок указанных данных о владельце паспорта невозможно прочесть, объяснил полицейский. Во всех этих случаях книжицу полагается заменить на новую, для чего россиянину необходимо обратиться с запросом в соответствующие органы.