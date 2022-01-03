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Мошенники изобрели праздничную схему кражи денег с переодеванием в Деда Мороза

  /   Обновлено: 03 января 2022 02:24
Общество
Мошенники изобрели праздничную схему кражи денег с переодеванием в Деда Мороза
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 3 января. Праздничные схемы мошенников — это поддельные онлайн-площадки для продажи подарков и проникновение в квартиру под видом Деда Мороза и Снегурочки, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

В новогодние праздники злоумышленники также увеличивают количество атак на банковские счета россиян, рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik. Люди покупают много вещей, им приходит много смс-оповещений из банка и немудрено пропустить пару мошеннических сообщений. На это весь расчет.

«Также это большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям, целью которых является обман», — предупредил специалист.

По его словам, ограбление квартир путем переодевания в новогодних персонажей — классическая и действенная схема. Однако бояться не стоит — сейчас много сервисов, которые отправляют на праздники только проверенных и опытных артистов.

Недавно настоящий Дед Мороз посетил Ростов-на-Дону. Проект холдинга «РЖД» «Поезд Деда Мороза» стартовал 5 декабря 2021 года. По сценарию волшебник из Великого Устюга в празднично оформленном составе совершает путешествие по российским городам, поздравляет детей, дарит им новогоднее настроение и подарки.

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