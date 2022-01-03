Генконсульство России в Хургаде предупредило туристов о задержках рейсов из-за непогоды

Хургада, 3 января. Аэропорт курортного города Хургада работает с перебоями из-за проливных дождей и града, которые прошли 1 января. Из-за этого несколько рейсов задерживаются.

Задержки вылетающих в Россию и другие страны рейсы оцениваются в два-три часа. В консульстве посоветовали россиянам уточнять информацию у представителей туроператоров и авиакомпаний, передает РИА Новости.

Снег, который неожиданно выпал в Египте в разгар туристического сезона, покрыл окрестности популярного у россиян курорта Хургада. Погодная аномалия привела к тому, что туристы, прибывшие на курорт, чтобы наслаждаться солнцем, вынуждены доставать имеющиеся теплые вещи. Для местных жителей погода также оказалась сюрпризом.