Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 03:19
03:03
Общество
МВД: паспорт нужно заменить при наличии в нем непредусмотренных законом сведений
02:58
Общество
Биолог Баранова назвала людей со второй и четвертой группами крови уязвимыми для COVID-19
02:49
Общество
Ученый Бессонов опроверг утверждение об опасности продуктов с «ешками» в составе
02:24
Общество
Мошенники изобрели праздничную схему кражи денег с переодеванием в Деда Мороза
02:01
Общество
Генконсульство России в Хургаде предупредило туристов о задержках рейсов из-за непогоды
02:00
Спорт
Экс-руководитель «Анжи» не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира
01:31
Политика
Байден и Зеленский обсудили меры по укреплению доверия во время телефонной беседы
01:11
Общество
Диетолог Бишоп-Симо: набранные за праздники килограммы могут задержаться надолго
01:10
Общество
Онищенко допустил завершении пандемии коронавируса к маю
01:06
Общество
Биолог Баранова: «Дельта» и «Омикрон» будут терзать человечество одновременно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генконсульство России в Хургаде предупредило туристов о задержках рейсов из-за непогоды

Общество
Генконсульство России в Хургаде предупредило туристов о задержках рейсов из-за непогоды
hurghada.mid.ru  /  Генеральное консульство России в Хургаде

Хургада, 3 января. Аэропорт курортного города Хургада работает с перебоями из-за проливных дождей и града, которые прошли 1 января. Из-за этого несколько рейсов задерживаются.

Задержки вылетающих в Россию и другие страны рейсы оцениваются в два-три часа. В консульстве посоветовали россиянам уточнять информацию у представителей туроператоров и авиакомпаний, передает РИА Новости.

Снег, который неожиданно выпал в Египте в разгар туристического сезона, покрыл окрестности популярного у россиян курорта Хургада. Погодная аномалия привела к тому, что туристы, прибывшие на курорт, чтобы наслаждаться солнцем, вынуждены доставать имеющиеся теплые вещи. Для местных жителей погода также оказалась сюрпризом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Генконсульство России в Хургаде предупредило туристов о задержках рейсов из-за непогоды
египет непогода хургада задержки
Комментировать