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Байден и Зеленский обсудили меры по укреплению доверия во время телефонной беседы

Политика
Байден и Зеленский обсудили меры по укреплению доверия во время телефонной беседы
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы они обсудили меры по укреплению доверия между странами, сообщили в Белом доме.

Помимо этого, стороны также провели беседу касательно ситуации на Украине. Во время переговоров американский глава подчеркнул, что Вашингтон и его союзники дадут решительный ответ в случае, если обстановке на границе страны ухудшится.

Также в разговоре с Зеленским Байден отметил необходимость деэскалации напряженности на территории Донбасса, выразив готовность оказать Украине поддержку в данном вопросе. Лидеры стран затронули тему дипломатических усилий в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Президенты поддержали данную инициативу.

Ранее стало известно, что Байден планирует провести телефонные переговоры с Зеленским. Во время беседы американский лидер должен был подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудить якобы «наращивание военного присутствия» России на востоке страны.

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