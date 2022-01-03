Онищенко допустил завершении пандемии коронавируса к маю

Москва, 3 января. При проведении вакцинации и соблюдении антиковидных требований пандемия коронавируса может закончиться к маю, считает эпидемиолог, заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

В настоящее время оснований для паники и введения режима нерабочих дней нет, так как уже есть вакцины, считает Онищенко. По его словам, теперь нужно сосредоточиться на вакцинации.

«До мая времени много. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — сообщил ТАСС Онищенко.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может завершиться в России к середине 2022 года. Но говорить о победе над вирусом можно только в том случае, если население пройдет вакцинацию, уточнил специалист.