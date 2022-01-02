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Главный инфекционист США предупредил об опасности роста госпитализаций из-за «Омикрона»

  /   Обновлено: 02 января 2022 23:59
Общество
Главный инфекционист США предупредил об опасности роста госпитализаций из-за «Омикрона»
Global Look Press  /  Stefani / Consolidated News Photos

Вашингтон, 2 января. Число госпитализаций в США растет из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» медленнее, чем количество выявленных случаев заражения, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Тем не менее, вероятность резкого роста числа госпитализаций сохраняется, предупредил в интервью телеканалу CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

«Когда случаев заражения так много, даже с низким уровнем госпитализаций относительно общего числа случаев, как мы наблюдаем при омикрон-штамме, сохраняется опасность взрывного роста числа госпитализаций, который может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения», — заявил Фаучи.

Инфекционист призвал следить не за общим числом выявляемых случаев, так как показатель может расти в геометрической прогрессии, а за более умеренным ростом количества госпитализаций.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что даже легкий омикрон-штамм коронавируса еще может проявить себя. По ее словам, пока нет точных данных о возможном взаимодействии «Омикрона» и «Дельты», поэтому делать какие-либо выводы рано.

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сша пандемия коронавирус фаучи омикрон
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