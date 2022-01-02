Кейт Миддлтон разочаровал подаренный принцем Уильямом бинокль

Лондон, 2 января. Британский принц Уильям уже не помнит, почему ему пришло в голову подарить будущей супруге Кейт Миддлтон бинокль, однако тогда девушка оказалась разочарована подарком.

Даже спустя много лет женщина не упускает случая припомнить мужу странный презент. Произошло это еще до их женитьбы, в «конфетно-букетный» период. Пара вышла на прогулку, и Уильям почему-то решил, что подарить бинокль будет вполне уместно.

«Все пошло не так. Честно говоря, я понятия не имею, зачем я купил ей бинокль, тогда мне казалось, что это хорошая идея», — объяснил свой поступок Уильям.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон потратила внушительную сумму на свой гардероб в уходящем году. При этом герцогиня Кембриджская значительно сократила траты на одежду, если сравнивать с 2020 годом. Одним из самых дорогих приобретений стало голубое платье-пальто от Catherine Walker. Оно обошлось жене принца Уильяма в 3 тысячи фунтов (или 300 тысяч рублей).