Певица МакSим намекнула поклонникам на расставание с любимым человеком

Москва, 2 января. Российская певица Марина Максимова, известная как МакSим, намекнула своим поклонникам на нерадужные перемены в личной жизни. Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram.

Пока что Максимова предпочитает не раскрывать всех деталей перемен в личной жизни, однако она намекнула подписчикам, что пережила расставание с молодым человеком. В своем посте она написала: «как всегда, под Новый год, красивое расставание!». Поклонники МакSим поддержали ее, пожелав счастья в личной жизни и отметив — все, что ни случается — к лучшему.

«И как всегда, под Новый год, красивое расставание! «Прощай, кошка!» «Прощай, прощай», — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять в ту же реку, но что-то уже голова закружилась. Схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» — написала исполнительница.

Также ранее российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что жалеет о расставании с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Их роман продлился 2,5 года, завершившись крупным скандалом.