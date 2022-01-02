Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 00:17
00:02
Общество
Дети находятся в эмоциональном напряжении: как уберечь ребенка от аутоагрессии
23:59
Общество
Главный инфекционист США предупредил об опасности роста госпитализаций из-за «Омикрона»
23:58
Происшествия
Уголовное дело завели после пожара с тремя погибшими в Подмосковье
23:57
Происшествия
Огонь охватил церковь в Оренбургской области
23:56
Политика
Кейт Миддлтон разочаровал подаренный принцем Уильямом бинокль
23:56
Шоу-бизнес
Певица МакSим намекнула поклонникам на расставание с любимым человеком
23:55
Экономика
Tesla обновила рекорд по поставкам электромобилей за год
23:49
Политика
Reuters: премьер-министр Судана Хамдок ушел в отставку
23:48
Происшествия
Двух детей эвакуировали из горящего дома в Барнауле
23:47
Шоу-бизнес
Дочь Алсу удивила фанатов семейным фото с исхудавшим отцом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певица МакSим намекнула поклонникам на расставание с любимым человеком

Шоу-бизнес
Певица МакSим намекнула поклонникам на расставание с любимым человеком
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 2 января. Российская певица Марина Максимова, известная как МакSим, намекнула своим поклонникам на нерадужные перемены в личной жизни. Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram.

Пока что Максимова предпочитает не раскрывать всех деталей перемен в личной жизни, однако она намекнула подписчикам, что пережила расставание с молодым человеком. В своем посте она написала: «как всегда, под Новый год, красивое расставание!». Поклонники МакSим поддержали ее, пожелав счастья в личной жизни и отметив — все, что ни случается — к лучшему.

«И как всегда, под Новый год, красивое расставание! «Прощай, кошка!» «Прощай, прощай», — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять в ту же реку, но что-то уже голова закружилась. Схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» — написала исполнительница.

Также ранее российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что жалеет о расставании с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Их роман продлился 2,5 года, завершившись крупным скандалом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певица МакSим намекнула поклонникам на расставание с любимым человеком
отношения певица макsим расставание марина абросимова
Комментировать