Tesla обновила рекорд по поставкам электромобилей за год

Вашингтон, 2 января. Компания Tesla в 2021 году передала клиентам 936 172 электромобилей, что почти в два раза больше рекорда 2020 года, когда корпорация поставила 499 647 машин. Об этом сообщила сама компания Tesla.

Поставки выросли на 87%. В последнем квартале минувшего года компания передала клиентам 308 600 электромобилей. В результате за минувший год Tesla смогла продать больше машин, чем было выпущено (930 422 автомобилей).

Компанию Tesla в 2003 году основал предприниматель Илон Маск. Изначально фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже начала выпуск солнечных батарей и энергонакопительных систем.

В декабре самый богатый человек мира Илон Маск объявил о планах выплатить налоги на сумму более 11 миллиардов долларов. Такое отчисление может стать крупнейшей налоговой выплатой в истории США.