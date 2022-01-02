Reuters: премьер-министр Судана Хамдок ушел в отставку

Хартум, 2 января. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил об уходе в отставку в свете политического кризиса, сообщает агентство Reuters.

Ранее Суверенный совет Судана распорядился приступить к процедуре подготовки по проведению избирательного процесса. Ведомство подтвердило необходимость обеспечить участие граждан в голосовании по окончании срока, установленного избиркомом. Этапы организации охватывают период с января 2022 года по июль 2023-го.

С августа 2019 года восточноафриканская страна переживает переходный период, который планируют завершить плебисцитом. Власть делят армия, гражданские силы и вооруженные движения, которые в 2020-м подписали с правительством соглашение об установлении мира.