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Двух детей эвакуировали из горящего дома в Барнауле

Происшествия
Двух детей эвакуировали из горящего дома в Барнауле
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Барнаул, 2 января. В городе Барнауле по улице Профинтерна произошел пожар в трехэтажном доме. Прибывшие на место спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны, было эвакуировано 15 человек, среди которых двое детей.

Известно, что площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Спасатели уже потушили открытый огонь, возгорание ликвидировано. Никто из жильцов не пострадал.

Двух детей эвакуировали из горящего дома в Барнауле
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Недавно также возгорание частного дома произошло в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура. Жертвами происшествия стали три человека. Двое из них оказались несовершеннолетними детьми, еще один взрослый с ребенком получили травмы.

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