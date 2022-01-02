Двух детей эвакуировали из горящего дома в Барнауле

Барнаул, 2 января. В городе Барнауле по улице Профинтерна произошел пожар в трехэтажном доме. Прибывшие на место спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны, было эвакуировано 15 человек, среди которых двое детей.

Известно, что площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Спасатели уже потушили открытый огонь, возгорание ликвидировано. Никто из жильцов не пострадал.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Недавно также возгорание частного дома произошло в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура. Жертвами происшествия стали три человека. Двое из них оказались несовершеннолетними детьми, еще один взрослый с ребенком получили травмы.