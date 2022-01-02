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Дочь Алсу удивила фанатов семейным фото с исхудавшим отцом
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Дочь Алсу удивила фанатов семейным фото с исхудавшим отцом

Шоу-бизнес
Дочь Алсу удивила фанатов семейным фото с исхудавшим отцом
vk.com  /  АЛСУ / ALSOU

Москва, 2 января. Певица Алсу нечасто балует поклонников семейными кадрами, чем то и дело провоцирует слухи о разводе с мужем Яном Абрамовым. Однако подписчики Instagram вновь могли убедиться, что в семье все в порядке.

Дочь Алсу Микелла опубликовала в своем instagram фотографию с семейного отдыха. Однако на этот раз все взгляды были прикованы не к знаменитой матери, а к Яну Абрамову, который заметно сбросил вес.

«Вообще просто другой мужчина!»;

«Папа красавчик, и мама симпатяшка»;

«Вообще не узнать Яна», — пишут поклонники в комментариях.

Исполнительница редко откровенничает о личной жизни. В браке с Абрамовым у них родилось трое детей. Однако младшего сына Рафаэля они так и не представили публике за пять лет.

Певицу Манижу ранее резко раскритиковали в Сети после шутки о смене пола. Исполнительница сделала «каминг-аут», попросив называть себя в мужском роде перед выступлением на новогоднем шоу «Вечернего Урганта».

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