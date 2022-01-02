Сергей Шойгу отпраздновал Новый год с дочерью и грудной внучкой

Москва, 2 января. Ксения, младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу, поделилась трогательным семейным фото с новогодних праздников.

На фотоснимке глава оборонного ведомства находится в домашней уютной обстановке и с улыбкой держит на руках крошечную внучку, появившуюся на свет в сентябре прошлого года. Рядом с ним стоят дочка Ксения и ее супруг Алексей. Теплый снимок не оставил равнодушным подписчиков, и собрал тысячи откликов.

«Какая прелесть!»; «Нет лучше картины, чем мужчина с малышом на руках, счастья Вашей семье!»; «Как похожа на дедушку», — пишут подписчики.

Недавно политик в ходе своего новогоднего поздравления высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии. Самоотверженное и преданное отношение российских военных к делу помогает делать армию России самой эффективной и современной в мире, заявил Шойгу.