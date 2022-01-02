Жители Ленобласти обнаружили угнанный мобильный пункт вакцинации в лесу

Тихвин, 2 января. Жители Ленинградской области сообщили в Сети, что обнаружили угнанный два месяца назад мобильный пункт вакцинации.

Сведения об этом и фото были опубликованы в группе «Подслушано. Тихвин» во «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что нашли в лесу в Киришском направлении автомобиль скорой помощи. Они предполагают, что это как раз та машина, которая была угнана с территории тихвинской больницы в ноябре 2021 года.

Злоумышленники тогда похитили автомобиль, предварительно отключив средство слежения, чтобы его было невозможно обнаружить. Стоимость передвижного пункта вакцинации оценили в 4 млн рублей.