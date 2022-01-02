Министры стран ОПЕК обсудят кандидатуру нового генсека на специальной встрече

Москва, 2 января. Специальная встреча, которая состоится 3 января между министрами стран ОПЕК, будет посвящена обсуждению кандидатуру нового генерального секретаря организации. Он должен вступить в должность в августе 2022 года.

Сейчас этот пост занимает Мухаммед Баркиндо. Вероятным преемником называют представителя Кувейта Хайсам аль-Гайса. Он ранее возглавлял делегацию Кувейта в организации.

Обсуждение кандидатуры нового генсека ОПЕК проходило еще в декабре 2021 года, но тогда участники встречи не пришли к общему мнению и перенесли голосование на январь, передает ТАСС.

По уставу организации, генсек избирается на три года. Переизбрать его могут только еще один раз.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее в интервью ФАН заявил, что встреча стран-участниц ОПЕК будет иметь решающее значение для будущих цен на нефть.