Украинского футболиста Мищенко затравили за пост с новогодним обращением Путина

Киев, 2 января. Украинцы затравили бывшего игрока российского клуба «Амкар» и экс-футболиста украинской молодежной сборной Олега Мищенко, который поздравил с Новым годом россиян.

Спортсмен опубликовал в Instagram новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам. Ролик Мищенко сопроводил фразой «С Новым годом, братья!». Публикацию он адресовал коллегам из России по «Амкару».

Из-за многочисленных жалоб страница футболиста в Instagram в настоящее время закрыта. Но скриншот публикации распространили в соцсетях и подхватили СМИ.

Новостной сайт Главред назвал действия Мищенко «позором». Простые украинцы также адресуют футболисту грубые слова, обвинения в «предательстве» и угрозы. Сам футболист пока не отреагировал на ситуацию.

Подобные случаи нередки на Украине. В ноябре украинский фристайлист, чемпион ОИ-2018 Александр Абраменко стал жертвой травли в социальной сети Instagram. Подписчики разозлились на спортсмена из-за его слов об отношениях между Москвой и Киевом.