Здание средней школы вспыхнуло в Ленинградской области

Федоровское, 2 января. Огонь разгорелся в здании средней школы на Почтовой улице. Инцидент произошел в Тосненском районе Ленинградской области.

Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже здания. Площадь огня составила десять «квадратов». Спасателям удалось оперативно потушить пожар за час с момента обращения. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее возгорание частного дома произошло в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура в Подмосковье. Жертвами происшествия стали три человека. Согласно предварительным данным, двое из них оказались несовершеннолетними детьми.