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Один человек погиб и несколько детей пострадали в ДТП в Удмуртии

Происшествия
Один человек погиб и несколько детей пострадали в ДТП в Удмуртии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воткинск, 2 января. Один человек скончался и четыре пострадали в результате ДТП с двумя легковушками на трассе в Воткинском районе Удмуртии, сообщили в региональном МЧС.

Столкновение между Hyundai Accent и Kia Sportage произошло вечером 2 января на трассе Воткинск — Кельчино. В первом автомобиле находилось пять человек, включая двух детей. Один взрослый погиб. Во втором автомобиле находились четыре человека, один из них — семилетний мальчик.

В результате были госпитализированы с места аварии три человека, включая двух детей. Им диагностированы травмы различной степени тяжести. Отмечается, что детей перевозили в салоне с нарушением требований ПДД.

Десять пассажиров микроавтобуса ранее попали в больницу после отравления угарным газом. Инцидент произошел утром 2 января в Магадане.

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