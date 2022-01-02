Петрозаводск, 2 января. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Карелии, сообщил в воскресенье глава регионального минздрава Михаил Охлопков.

Штамм «Омикрон» уже пришел в Карелию, предупредил министр. Новый вариант коронавируса выявили у прибывшей из Франции женщины.

«Положительный результат на «Омикрон» передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», - написал в соцсети «ВКонтакте» Охлопков.

Состояние пациентки удовлетворительное, жалоб у нее нет, уточнил региональный министр. По его словам, свою эффективность против «Омикрона» показала вакцина «Спутник V».

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новый омикрон-штамм коронавируса может иметь более длительный переход от стадии заражения к возникновению серьезных осложнений. Эта особенность дает ему возможность вытеснить «Дельту».