Власти Туниса инициировали электронные «консультации» с гражданами по поводу реформ

Тунис, 2 января. Министерство коммуникационных технологий Туниса объявило о начале пилотного проекта онлайн-платформы для сбора предложений граждан.

Опрос касается политических мер, предпринятых президентом Каисом Саидом после 25 июля 2021 года. В тот день глава республики объявил о кардинальных решениях, включавших приостановку работы парламента и отставку премьер-министра Хишама Машиши.

Экспериментальная электронная платформа заработает в 24 регионах. Любой гражданин Туниса сможет воспользоваться ею с 15 января по 20 марта, говорится в заявлении министерства.

На сайте ведомства добавлено, что только 45% семей в североафриканском государстве имеют подключение к интернету. Остальные же могут обратиться в местные комитеты для принятия участия в опросе.

«Поскольку ваше мнение важно для осуществления реформ, мы разработали национальную платформу, которая позволит тунисским мужчинам и женщинам внутри страны и за рубежом выразить свое мнение по наиболее важным темам, связанным с политикой и выборами, а также по вопросам экономики и финансов, социального развития, перехода к цифровым технологиям, здоровья, качества жизни, образования и культуры», — говорится на домашней странице веб-сайта «Национальные консультации».

Для участия в опросе интернет-пользователи должны зарегистрироваться на сайте с помощью своей ID-карты и ввести секретный код, отправленный в текстовом сообщении на их телефон.По мнению сторонников президента, данная инициатива станет «базой для внесения поправок в Конституцию».

В прошлом месяце Каис Саид обнародовал план выхода из кризиса, который предусматривает проведение в декабре 2022 года голосования в законодательные органы. Избирательным процедурам должен предшествовать пересмотр закона о выборах и всенародный референдум за поправки к Конституции.