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Куда сходить на новогодних каникулах в Петербурге
Общество
Куда сходить на новогодних каникулах в Петербурге
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Новогодние каникулы в Петербурге — звучит чудесно, не правда ли? В первые январские дни, когда вся страна отлеживается после праздника, город наполняют гости, да и сами петербуржцы ждут развлечений. Куда сходить и чем заняться в культурной столице в выходные — в материале ФАН.

Цирк на Фонтанке

Куда сходить на новогодних каникулах в Петербурге
Невские Новости /

В главном цирке Петербурга до 16 января идет красочное шоу «Быть по сему!», посвященное истории новогодней реформы Петра I. О том, как император изменил главный праздник года, расскажет знаменитый итальянский клоун Дэвид Ларибле, а компанию на арене ему составят укротители тигров, воздушные гимнасты и акробаты. Попасть на представление можно только по QR-коду или справке о медотводе. Цена на билеты стартует от 2 тыс. рублей.

Новая Голландия

Куда сходить на новогодних каникулах в Петербурге
Невские Новости / Арег Эрван

В стильно украшенном общественном пространстве можно застрять на весь день. На территории работает большой каток, а во дворе «Бутылки» расположился небольшой, но уютный новогодний базар. Здесь можно купить сувениры и полезные подарки, а после перекусить уличной едой в одном из киосков. Если этого недостаточно, то в самом здании также работают магазины с одеждой, книгами и другими товарами, а весь первый этаж отдан ресторанчикам и кафе. Ах да, не забудьте сделать фото на фоне ели или декора в стиле «Щелкунчика», которым украшено все пространство.

Кинотеатры

Куда сходить на новогодних каникулах в Петербурге
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» /

Без кино в каникулы никуда, конечно, если у вас есть QR-код. Среди новинок экрана — сказочный экшен «Последний богатырь: Посланник тьмы», музыкальная анимация «Зверопой 2», а также комедии «Елки 8» и «Снегурочка против всех» с Павлом Волей. Если хочется чего-то необычного, то можно заглянуть в киноцентр «Родина», где крутят «Карнавальную ночь» Эльдара Рязанова, или в камерный кинотеатр «Аврора» на сеанс меланхоличного «Малхолланда Драйва» Дэвида Линча.

Мир модной фотографии

Куда сходить на новогодних каникулах в Петербурге
Global Look Press / Beata Siewicz

Сразу два музея Петербурга предлагают в эти дни погрузиться в историю фешен-фотографии. Так, в Главном штабе Эрмитажа идет выставка «Красота и стиль. История модной фотографии из собрания Фонда Still Art», где самая ранняя из представленных работ датируется 1939 годом. Помимо прочего, в экспозиции представлены фотографии Эрвина Блюменфельда и Ирвина Пенна, Херба Ритца и Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона и многих других. Увидеть больше работ последнего можно на специальной выставке в «Эрарте», где представлено не меньше 70 произведений великого фотографа-провокатора.

Охта парк

Куда сходить на новогодних каникулах в Петербурге
ohtapark.ru / Курорт

Добраться до сказочного зимнего курорта не так легко и быстро, как прогуляться по центру города. Но когда еще, как не на каникулах, отдыхать от суеты мегаполиса? Можно спокойно прогуляться среди заснеженных деревьев и согреться едой и напитками из фудтраков. Или же провести время активно: покататься на ватрушках или лыжах, покружиться на красивом катке и заслуженно отдохнуть в сауне или бассейне с подогревом. Доехать до парка можно как на машине, так и на общественном транспорте.

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