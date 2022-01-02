Манижу резко раскритиковали за неудачную шутку о смене пола

Москва, 2 января. Певицу Манижу резко раскритиковали в Сети после шутки о смене пола. Исполнительница сделала «каминг-аут», попросив называть себя в мужском роде перед выступлением на новогоднем шоу «Вечернего Урганта».

На исполнительницу обиделись люди, посчитавшие трансгендеров неподходящей темой для шуток, так как их мнение и так часто ущемляется в обществе. Также на пост оскорбились защитники традиционных ценностей, рассмотрев в заявлении певицы пропаганду ЛГБТ.

Манижа, всегда высказывающаяся в поддержку секс-меньшинств, сразу же исправила текст в посте и принесла свои изменения, отметив, что шутка была некорректной.

«Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно. Со своей стороны я бы хотела извиниться перед всеми, кого оскорбил этот пост. Мне не стыдно признать свою ошибку и работать над собой. Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять», — написала певица.

Prt Scr instagram.com / @manizha

В новогоднем выпуске шоу «Вечерний Ургант» приняли участие многие знаменитые артисты. Например, Николай Расторгуев исполнил хит группы «Любэ» «От Волги до Енисея» на итальянском языке.