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Ангольский студент принял православие и стал клириком Свято-Симеоновского кафедрального собора

Весь мир
Ангольский студент принял православие и стал клириком Свято-Симеоновского кафедрального собора
pixabay.com  /  stempow

Москва, 2 января. Студент из Анголы Алешандре Эдмон стал новым иподиаконом Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска. Об этом сообщил представитель челябинской епархии Алексей Ермолюк.

«Сегодня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Алешандре получил от митрополита Челябинского и Миасского Алексия благословение надевать стихарь, входить в алтарь и помогать во время архиерейских богослужений наравне с другими алтарниками и иподьяконами», — рассказал Ермолюк корреспонденту ИА «Первое областное».

Африканский студент учится в Челябинском государственном институте культуры на консерваторском факультете. Молодой человек вырос в католической семье, но по приезде в Россию заинтересовался местной культурой и религией. В результате он вступил в церковный хор и прошлой осенью принял православие.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что желание религиозных деятелей Черного континента перейти в лоно РПЦ напрямую связано с успехом российских инструкторов, деятельность которых укрепила доверительные отношения между Москвой и странами Африки.

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