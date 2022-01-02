Ангольский студент принял православие и стал клириком Свято-Симеоновского кафедрального собора

Москва, 2 января. Студент из Анголы Алешандре Эдмон стал новым иподиаконом Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска. Об этом сообщил представитель челябинской епархии Алексей Ермолюк.

«Сегодня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Алешандре получил от митрополита Челябинского и Миасского Алексия благословение надевать стихарь, входить в алтарь и помогать во время архиерейских богослужений наравне с другими алтарниками и иподьяконами», — рассказал Ермолюк корреспонденту ИА «Первое областное».

Африканский студент учится в Челябинском государственном институте культуры на консерваторском факультете. Молодой человек вырос в католической семье, но по приезде в Россию заинтересовался местной культурой и религией. В результате он вступил в церковный хор и прошлой осенью принял православие.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что желание религиозных деятелей Черного континента перейти в лоно РПЦ напрямую связано с успехом российских инструкторов, деятельность которых укрепила доверительные отношения между Москвой и странами Африки.