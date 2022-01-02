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Россия поздравила Кубу с 63-й годовщиной победы революции

Весь мир
Россия поздравила Кубу с 63-й годовщиной победы революции
twitter.com/diazcanelb  /  Официальная страница президента Кубы Мигеля Диас-Канеля

Гавана, 2 января. Куба отметила 63-ю годовщину победы революции. По этому случаю на острове прошли торжественные мероприятия.

Празднование 63-й годовщины победы революции прошло в городе Сантьяго-де-Куба. Представители власти возложили цветы к могиле бывшего лидера страны Фиделя Кастро. На площади, на которой в 1959 году провозгласили победу, под звуки гимна был поднят кубинский флаг. Улицы других городов также украсили государственной символикой. Мероприятия прошли без массовых скоплений людей из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

«Спасибо друзьям по всему миру, которые прислали нам поздравления по случаю первого января — дня триумфа кубинской революции. Уверяю всех, что эта работа, основанная Фиделем и Раулем Кастро, продолжается. Мы все еще находимся в постоянной борьбе», — написал в Twitter президент республики Мигель Диас-Канель.

Кубу поздравил и глава Российской Федерации Владимир Путин, также приветственные слова передал руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мужественный народ этой страны и сегодня вдохновляет миллионы людей в Латинской Америке на борьбу за социалистические идеалы», — отметил он в своем письме.

Кубу также поздравили власти Испании, Колумбии, Панамы, Франции, Египта, Йемена и других стран.

Революция на Кубе

63 года назад в январе 1959 года революционная организация «Движение 26 июля» под руководством Фиделя Кастро свергла проамериканский режим военачальника Фульхенсио Батисты. Впоследствии движение было переименовано в Коммунистическую партию Кубы. Сразу после революции правительством Кастро были приняты меры по усилению государства и национализации, что шло вразрез с планами США. Америка неоднократно пыталась свергнуть Кастро, на него было совершено несколько сотен покушений.

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