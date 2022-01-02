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Нацсобрание ЦАР одобрило проекты по развитию агропромышленной инфраструктуры

Весь мир
Нацсобрание ЦАР одобрило проекты по развитию агропромышленной инфраструктуры
twitter.com  /  @UN_CAR

Банги, 2 января. Национальное собрание Центральноафриканской Республики рассмотрело и приняло проекты по созданию Агентства развития (ACDA) и Института агрономических исследований (ICRA). Об этом сообщили сотрудники издания Ndjoni Sango.

Разработки представил министр сельского хозяйства ЦАР Рокосс Камо. Открытие организаций поспособствует укреплению потенциала аграрного сектора. Также Нацсобрание подготовит для управления ACDA и ICRA необходимую законодательно-правовую базу.

«Одобренные проекты позволят улучшить социально-экономические условия в сельской местности путем стимулирования производства, повышения производительности фермерских хозяйств, восстановления кредитования удаленных префектур и развития агрономической инфраструктуры», — написано в материале издания.

Ранее Правительство Центральноафриканской Республики обсудило создание рабочих мест для выпускников вузов, рост благосостояния граждан и реализацию действий, направленных на обеспечение устойчивой занятости. Также власти гарантировали поддержать программу профессиональной интеграции молодежи.

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африка цар
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