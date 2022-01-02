Около 50 тысяч рублей поступит некоторым клиентам «Сбера»

Москва, 2 января. Сбербанк начал досрочно перечислять выплаты для клиентов негосударственного пенсионного фонда компании. Обладатели счета в таком НПФ могут получать ежемесячно крупные суммы.

Выплаты осуществляются по договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС) и негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Клиентами СберНПФ являются уже больше 10 млн россиян. Деньгами банк обрадовал тех, у кого дата выплат должна прийтись на новогодние праздники.

Если открыть индивидуальный пенсионный счет в «Сбере» в 25 лет и откладывать на него 5 тыс. рублей в месяц, то после 60 лет можно ежемесячно получать порядка 50 тыс. рублей негосударственной пенсии.

Компания «Сбер Управление Активами» создала БПИФ «Сбер — Блокчейн Экономика». Это стал первый в РФ биржевой фонд, который позволяет инвестору зарабатывать без лишних трудностей на блокчейн-экономике.