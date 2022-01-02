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ВВС Нигерии нанесли точечные авиаудары по лесным лагерям боевиков

Весь мир
ВВС Нигерии нанесли точечные авиаудары по лесным лагерям боевиков
flickr.com  /  @jbdodane

Абуджа, 2 января. Военно-воздушные силы Нигерии (NAF) ликвидировали двух главарей боевиков, находившихся в розыске. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Tribune Nigeria.

Командиры радикалов скрывались в лесу Гусами, находящегося в районе Бирнин Магаджи. ВВС нанесли несколько точечных ударов по базам преступников. Сразу после бомбардировки наземные подразделения приступили к выполнению антитеррористической операции и зачистили выживших бандитов. Пехотные войска подтвердили устранение Альхаджи Аута и Качалла Руга.

Местные жители поблагодарили национальную армию за восстановление безопасности. Нигерийцы отметили, что воздушные силы оказались крайне результативными в борьбе с радикалами, которые скрывались в лесах и совершали спорадические нападения на удаленные деревни.

Ранее правительственные войска освободили 120 детей из лагеря боевиков. Учеников Баптистской средней школы удерживали в заложниках полгода.

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африка нигерия
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