ВВС Нигерии нанесли точечные авиаудары по лесным лагерям боевиков

Абуджа, 2 января. Военно-воздушные силы Нигерии (NAF) ликвидировали двух главарей боевиков, находившихся в розыске. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Tribune Nigeria.

Командиры радикалов скрывались в лесу Гусами, находящегося в районе Бирнин Магаджи. ВВС нанесли несколько точечных ударов по базам преступников. Сразу после бомбардировки наземные подразделения приступили к выполнению антитеррористической операции и зачистили выживших бандитов. Пехотные войска подтвердили устранение Альхаджи Аута и Качалла Руга.

Местные жители поблагодарили национальную армию за восстановление безопасности. Нигерийцы отметили, что воздушные силы оказались крайне результативными в борьбе с радикалами, которые скрывались в лесах и совершали спорадические нападения на удаленные деревни.

Ранее правительственные войска освободили 120 детей из лагеря боевиков. Учеников Баптистской средней школы удерживали в заложниках полгода.