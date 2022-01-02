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Климатолог Кокорин предрек холодный 2022 год на всей планете

Общество
Климатолог Кокорин предрек холодный 2022 год на всей планете
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 2 января. Наступивший 2022 год будет холоднее, чем прошлые несколько лет, предупредил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

Климатолог рассказал, что это произойдет из-за развития природного явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана, что поспособствует снижению температуры по все планете, пишет URA.RU.

При этом Кокорин отметил, что это никак не отразится на процессах, связанных с глобальным потеплением. По словам специалиста, в этом случае смены так называемых трендов не будет.

«Это просто некий естественный процесс», — пояснил он.

Ранее россиян предупредили о «ядерных» морозах этой зимой. Прогноз составил синоптик Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

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прогноз климат похолодание
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