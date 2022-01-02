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Политолог Безпалько: Украина не принимает никакого участия в политических процессах

Политика
Политолог Безпалько: Украина не принимает никакого участия в политических процессах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 января. Украину используют как в рамках Североатлантического альянса, так и вне рамок НАТО. Таким мнением поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По словам Безпалько, заявление экс-советника бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерия Ивасюка о том, что НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина в него вступит, таит в себе скептицизм в отношении членства страны в Альянсе.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ подчеркнул, что Ивасюк не подразумевал развал организации. Экс-советник лишь хотел объяснить, насколько далека от членства в НАТО Украина, считает Безпалько.

«Украина не выступает как субъект. Она выступает как объект, которым манипулируют сильные мира сего. То, что Украина не принимает абсолютно никакого участия в этих процессах, — это точно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина стала единственной страной, в которой отток капитала сочетается с утечкой рабочей силы. Об этом рассказал политолог Вадим Карасев.

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